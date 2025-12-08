Quando un gin racconta più di un sapore | Alba87 lancia l’edizione Made in Jail creata a mano dai detenuti
Marco Zavalloni che produce Alba87 Gin, il distillato realizzato con l’infiorescenza di uva Albana - tipico vitigno romagnolo - anche quest’anno, in occasione del Natale, ha pensato a un’iniziativa fuori dagli schemi. L'imprenditore ha prodotto “Alba87 Made in Jail”, un'edizione limitata di soli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
