Quando Luca Percassi giocava nel Chelsea di Vialli e si allenava insieme a Terry e Zola

Luca Percassi, attuale AD dell’Atalanta, ha vissuto gli anni dal 1998 al 2000 come difensore nel Chelsea di Vialli, condividendo lo spogliatoio con grandi campioni come Terry e Zola. In questa intervista ripercorre quegli anni, la sua esperienza ai Blues e le sfide che lo hanno portato alla guida del club nerazzurro, che domani affronterà i londinesi.

