Quando Luca Percassi giocava nel Chelsea di Vialli e si allenava insieme a Terry e Zola

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Percassi, attuale AD dell’Atalanta, ha vissuto gli anni dal 1998 al 2000 come difensore nel Chelsea di Vialli, condividendo lo spogliatoio con grandi campioni come Terry e Zola. In questa intervista ripercorre quegli anni, la sua esperienza ai Blues e le sfide che lo hanno portato alla guida del club nerazzurro, che domani affronterà i londinesi.

L'ad dell'Atalanta, che affronterà i londinesi domani, è stato difensore dei Blues dal 1998 al 2000. Giocava poco in una squadra che aveva tanta qualità e tanti italiani. Con lui c'erano anche Di Matteo e Casiraghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

