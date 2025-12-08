Quando John Lennon ci spiegava la vita e l’amore | 35 frasi che anche oggi suonano come poesia

L’8 dicembre 1980 moriva John Lennon, uno dei musicisti più influenti nella storia del pop-rock, con i Beatles e da solo. La sua scomparsa, avvenuta per mano del sociopatico Mark David Chapman, che lo uccise davanti agli occhi della moglie Yoko Ono, davanti all’entrata del palazzo di Manhattan in cui viveva, fu celebrata da tutte le radio del mondo con la trasmissione, in contemporanea di Imagine. Il vuoto lasciato dal più filosofico dei Fab Four, nato a Liverpool il 9 ottobre del 1940, è ancora oggi incolmabile. Gli rendiamo omaggio, allora, con alcune delle sue frasi più belle sull’amore e sulla società, che Lennon aveva sempre duramente criticato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

