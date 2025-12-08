Qualiano sogna dopo 25 anni | il Presidente Scamardella chiama a raccolta i tifosi
Scamardella suona la carica: ‘Riempite gli spalti, il sogno è a un passo’. Gioia, stupore ed entusiasmo. A Qualiano si respira un’aria speciale dopo la vittoria che ha proiettato la squadra al primo posto in classifica, in solitaria. Un risultato che mancava da ben 25 anni e che oggi restituisce alla città un sogno che sembrava lontano. A raccontare l’emozione del momento è il Presidente Scamardella, che non nasconde la sorpresa per quanto accaduto: «Quello di oggi è stato un risultato completamente inaspettato, una di quelle sorprese capaci di dare una gioia immensa», esordisce. «Siamo primi da soli e questo, a Qualiano, non accadeva da un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La tavola delle feste merita qualcosa di speciale. Questa tovaglia porta colori caldi, dettagli ricchi e un’atmosfera che riempie subito la stanza. Disponibile in negozio e online. Via S. Maria a Cubito 147 - Qualiano (NA) Visita il nostro sito web #pedata - facebook.com Vai su Facebook
Qualiano, calciatore 17enne colpisce con un pugno arbitro dopo partita - Ieri sera verso le 18 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nello stadio Comunale “Santo Stefano” a via Giovanni Falcone. Segnala ilmattino.it