Qualiano sogna dopo 25 anni | il Presidente Scamardella chiama a raccolta i tifosi

Scamardella suona la carica: ‘Riempite gli spalti, il sogno è a un passo’. Gioia, stupore ed entusiasmo. A Qualiano si respira un’aria speciale dopo la vittoria che ha proiettato la squadra al primo posto in classifica, in solitaria. Un risultato che mancava da ben 25 anni e che oggi restituisce alla città un sogno che sembrava lontano. A raccontare l’emozione del momento è il Presidente Scamardella, che non nasconde la sorpresa per quanto accaduto: «Quello di oggi è stato un risultato completamente inaspettato, una di quelle sorprese capaci di dare una gioia immensa», esordisce. «Siamo primi da soli e questo, a Qualiano, non accadeva da un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

