Punto per un buon atteggiamento

2025-12-08 02:47:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Il Siviglia era in viaggio a Valencia con la necessità di interrompere la serie negativa nella Liga dove avevano accumulato cinque sconfitte nelle ultime sei giornate. Dopo la sconfitta nel derby, aveva ritrovato un po’ di fiducia con la vittoria in Copa del Rey, soprattutto a fronte di un duello contro un diretto rivale per la permanenza. Le otto assenze erano un vero enigma per il tecnico Matías Almeyda, che salverebbe il ballottaggio segnando in un posto sempre complicato. Al Mestalla, Siviglia tornato alla difesa di cinque a causa delle circostanze. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuova caserma dell’Arma a Carmiano, lavori a buon punto. A breve presidio operativo

Nuova caserma dell’Arma a Carmiano, lavori a buon punto. A breve presidio operativo

Donnarumma (Fs): "Siamo a buon punto nell'uso delle risorse del Pnrr sulle ferrovie" – Il video

?Buon lavoro ai nuovi gestori del nuovo punto vendita multiservizi a servizio di Sover! Non solo svolge un servizio di prossimità per i residenti, ma rappresenta un presidio concreto per mantenere saldo il tessuto sociale del paese, le relazioni tra i cittadini - facebook.com Vai su Facebook

Serie D. "Buon atteggiamento. Sappiamo soffrire» - Tommaso Bianchi, centrocampista del Follonica Gavorrano ha dato il suo apporto per raggiungere il passaggio del turno di ... Riporta lanazione.it

Calcio: Zanetti, atteggiamento fantastico e punto importante - I ragazzi hanno dato più del 100 per 100 con un atteggiamento fantastico e li ringrazio. Secondo ansa.it

Calcio: Pisacane, Udinese meritava di più, buon punto per noi - "L'Udinese avrebbe meritato qualcosa in più di noi e, dunque, ci portiamo a casa volentieri questo punto in una settimana difficile. Si legge su ansa.it