Pulisic sfebbrato è partito per Torino Allegri deciderà all' ultimo se schierarlo
Lo statunitense era rimasto a casa ("sennò ci impesta tutti" ha detto ieri Allegri). Il tecnico valuterà in giornata se portarlo almeno in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Buona notizia per il #Milan: Christian #Pulisic è sfebbrato, sta meglio e sta viaggiando verso Torino. Stasera la decisione se giocherà contro i granata ? Vai su X
Pulisic, il responso sull’infortunio è una tegola per il Milan: “C’è lesione”. Quante partite salta - Christian Pulisic si è sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio sofferto con la nazionale statunitense: “C’è lesione”. Segnala fanpage.it