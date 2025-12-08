Pulisic indiavolato la sua doppietta spinge il Milan | 3-2 in rimonta al Torino e primo posto

Una straordinaria rimonta del Milan, guidata dalla doppietta di Pulisic, permette ai rossoneri di superare il Torino 3-2 e di consolidare la prima posizione in classifica. La partita è stata caratterizzata da un inizio difficile, ma la determinazione del team ha portato a un successo pesantissimo nel duello per il vertice.

Milan da brividi, rimonta Torino con doppietta di Pulisic e successo pesantissimo per la vetta della classifica a braccetto con il Milan. Infortunio per Leao.

