Pulisic allarme in casa Milan! Quali sono le condizioni in vista della gara contro il Toro?

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pulisic, segnali preoccupanti: l’americano sempre più vicino al forfait contro il Torino La vigilia di Torino–Milan si tinge di incertezza a causa delle condizioni di Christian Pulisic, fulcro tecnico della squadra e protagonista assoluto di questa prima parte di stagione. L’esterno statunitense, autore di cinque reti in campionato e determinante in diverse vittorie rossonere, rischia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pulisic allarme in casa milan quali sono le condizioni in vista della gara contro il toro

© Calcionews24.com - Pulisic, allarme in casa Milan! Quali sono le condizioni in vista della gara contro il Toro?

Argomenti simili trattati di recente

pulisic allarme casa milanSKY - Milan, Pulisic non parte per Torino: atteso il check per capire se ci sarà - Il numero 11 rossonero è stato bloccato da un attacco febbrile che lo ha costretto ... Si legge su napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Allarme Casa Milan