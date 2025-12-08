Pubblicato il Programma di Natale 2025–2026 del Comune di Pozzuoli

Un calendario ricco di eventi e atmosfere suggestive che animeranno la città. Le strade saranno illuminate da luminarie artistiche e arricchite da spettacolari video mapping, trasformando la città in un vero percorso di luce.. Al Rione Terra saranno aperte le botteghe artigiane, con attività dedicate alle famiglie, laboratori, presentazioni, mostre, animazione e la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i più piccoli. CLICCANDO QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE FESTE In Piazza della Repubblica la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, accompagnata da un programma di concerti alla Cassa Armonica che scandiranno le festività. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

