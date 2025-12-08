Pubblicata la graduatoria provvisoria per gli alloggi a canone concordato di strada Cavallaro

Il Comune di Pescara ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei 19 ammessi al bando l'assegnazione in locazione a canone concordato di 11 alloggi di edilizia convenzionata situati in strada Cavallaro numero 85. Gli alloggi disponibili sono undici, spiega l'assessore Alfredo Cremonese, e dal.

