Pubblicata la graduatoria provvisoria per gli alloggi a canone concordato di strada Cavallaro
Il Comune di Pescara ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei 19 ammessi al bando l'assegnazione in locazione a canone concordato di 11 alloggi di edilizia convenzionata situati in strada Cavallaro numero 85. Gli alloggi disponibili sono undici, spiega l'assessore Alfredo Cremonese, e dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
