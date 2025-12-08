PSV-Atletico Madrid Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Duro test per i Colchoneros

PSV e Atletico Madrid si sfideranno martedì notte in Olanda: un incrocio ricco di contenuti interessanti che arriva in un momento che si è fatto improvvisamente delicato per gli ospiti. Il calendario è molto esigente con i Colchoneros in questo frangente: li ha obbligati a una doppia durissima trasferta, a Barcellona e poi a San . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

PSV-Atletico Madrid (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00)