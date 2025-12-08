PS5 domina il Black Friday 2025 anche negli USA EX Playground vende più di Xbox

PS5 ha guidato con forza il mercato statunitense durante il Black Friday 2025, conquistando quasi la metà delle vendite hardware complessive registrate nella settimana conclusa il 29 novembre. Secondo i dati raccolti da Circana, la console Sony ha raggiunto il 47% delle unità vendute, consolidando la sua posizione dominante nel segmento console e confermando una domanda ancora altissima in una delle settimane commerciali più rilevanti dell’anno. Subito dietro troviamo Nintendo Switch 2, che con il 24% mantiene una quota considerevole grazie al suo pubblico trasversale e alle novità del nuovo modello. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS5 domina il Black Friday 2025 anche negli USA, EX Playground vende più di Xbox

