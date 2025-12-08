Pronostico Wolverhampton-Manchester United | Amorim non sbaglia
Wolverhampton-Manchester United è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sette gol fatti e 29 subiti. Solamente due punti conquistati fino al momento. Il Wolverhampton è ultimo in classifica e non ha realmente nessuna possibilità di salvarsi. Nemmeno un miracolo sportivo potrebbe cambiare la classifica. Nessun segnale di ripresa, mai. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ecco perché Amorim, tecnico del Manchester United, non dovrebbe sbagliare. O almeno sperano così i tifosi dei Red Devils che non trovano pace in nessuna stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pronostico Tottenham-Wolverhampton: la gioia tre anni dopo
Pronostico Sunderland-Wolverhampton: un minimo cenno di vita
Pronostico Wolverhampton-Chelsea: difficile pensare ad un altro finale
Wolverhampton-Manchester United (lunedì 08 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/RyxuF21 #scommesse #pronostici Vai su X
Pronostico Wolverhampton-Manchester United, ecco la quota per il 2 dei Red Devils - I “Lupi” sono ultimi in classifica con due soli punti conquistati in 15 partite, un bottino così magro che non ... Scrive tuttosport.com
Pronostico Wolverhampton vs Manchester United – 8 Dicembre 2025 - Alle 21:00 di lunedì 8 dicembre 2025 il Molineux Stadio sarà teatro di una sfida cruciale di Premier League tra Wolverhampton e Manchester United. news-sports.it scrive
Wolverhampton-Manchester United, red devils nella tana dei wolves: le quote - Manchester United in favore dei Red Devils, in questa sfida valida per la 18ª giornata di Premier League. Lo riporta tuttomercatoweb.com