Pronostico Wolverhampton-Manchester United | Amorim non sbaglia

Wolverhampton-Manchester United è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sette gol fatti e 29 subiti. Solamente due punti conquistati fino al momento. Il Wolverhampton è ultimo in classifica e non ha realmente nessuna possibilità di salvarsi. Nemmeno un miracolo sportivo potrebbe cambiare la classifica. Nessun segnale di ripresa, mai. Ecco perché Amorim, tecnico del Manchester United, non dovrebbe sbagliare. O almeno sperano così i tifosi dei Red Devils che non trovano pace in nessuna stagione.

