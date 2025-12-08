Pronostico Tottenham-Slavia Praga | i problemi offensivi regalano tre punti

La sfida tra Tottenham e Slavia Praga, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputa martedì alle 21. Con i problemi offensivi dei londinesi, l'incontro promette interessanti spunti di analisi e pronostici, offrendo un'occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le proprie ambizioni nel torneo.

Tottenham-Slavia Praga è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre vittorie e un pareggio per il Tottenham nei quattro precedenti che i londinesi, nel corso della loro storia e in match Uefa, hanno affrontato contro lo Slavia Praga. Inoltre, nelle ultime 22 partite in casa, gli Spurs non hanno mai perso: diciotto vittorie e 4 pareggi, un bottino sicuramente invidiabile. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quella di martedì sera sarà sicuramente una serata particolare per il Tottenham che segnando una rete centrerà il traguardo delle cento reti in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it