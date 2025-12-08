Pronostico Modena-Catanzaro | emergono i veri valori
Modena-Catanzaro è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico All’inizio della stagione il Modena di Sottil era riuscito a piazzare una serie incredibile di risultati positivi che l’avevano portato in testa alla classifica. Anche con un bel gruzzolo di vantaggio sulle dirette concorrenti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Adesso il distacco dal Monza, primo in classifica, è di quattro punti. Ed è complicato pensare che la squadra di Sottil – visto che ci sono delle squadre più attrezzate dietro – possa rientrare tra le prime due. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pronostico Modena-Empoli: il cambio in panca non dà la scossa
Pronostico Reggiana-Modena: l’imbattibilità si allunga
Pronostico Mantova-Spezia e Modena-Sudtirol: tra fiducia e certezze
C'è ancora tempo per dare il vostro pronostico! Indicatelo sotto il post che abbiamo pubblicato due giorni fa, NON QUI cortesemente. Tra tutti coloro che indovineranno il risultato della gara - verrà estratto a sorte il vincitore di una bellissim - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Modena vs Catanzaro – 8 Dicembre 2025 - Allo Stadio Alberto Braglia, l’8 Dicembre 2025 alle 12:30, va in scena una sfida delicata di Serie B: Modena - Lo riporta news-sports.it