Pronostico Entella-Spezia | Donadoni fa una mini striscia positiva

Entella-Spezia è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico  Dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria della scorsa settimana che ha permesso di non essere più ultimo in classifica, lo Spezia di Donadoni che sembra aver ritrovato quella fiducia che è mancata troppe volte, contro un’altra squadra ligure, lo Spezia, cerca di avviare una mini striscia positiva. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non semplice, perché una delle neopromosse, in questa stagione, davanti ai propri tifosi non ha mai perso e, praticamente, il bottino fatto fino al momento è arrivato quasi tutto tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

