Pronostico Bayern Monaco-Sporting CP | si parte sempre da 1-0
La sfida tra Bayern Monaco e Sporting CP, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputa martedì alle 18:45. Un confronto importante che vede i padroni di casa favoriti, con il pronostico che parte sempre da un 1-0. Ecco le probabili formazioni, la diretta tv e le previsioni per questa partita.
Bayern Monaco-Sporting CP è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In quattro partite europee giocate contro lo Sporting, il Bayern Monaco è imbattuto. E questa non è che sia una grossa novità. La cosa scioccante, comunque, sono i numeri che accompagnano questi precedenti. Nel più recente, che comunque è datato 2008-2009, il Bayern ha vinto negli ottavi di finale per un totale di 12-1. Incredibile. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono 31 in generale i precedenti dei bavaresi contro formazioni portoghesi e solamente in due occasioni i campioni di Germania hanno perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
