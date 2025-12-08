Promozione Vittoria in rimonta La Sinalunghese rimane capolista

SINALUNGHESE 2 MONTAGNANO 1 SINALUNGHESE: Marini, Chottong, Palazzesi, Tacchini, Celestini, Gagliardi, Redi, Dema, Sacco, Bucaletti, Bardelli. Panchina: Gialli, Cresti A., Bonechi, Bongini, Cardinali, Palazzi, Nannoni, Parri, Miccio. Allenatore Testini MONTAGNANO: Scarpelli, Fucci, Nocentini C., Corsetti, Davi, Gregori, Acosty, Cerofolini, Bonci, Braccalenti, Romano. Panchina: Sorelli, Carnevale, Rubbioli, Luconi, Capogna, Gadani, Castelletti, Galassi, Parretti. Allenatore Fani Arbitro: Nafra di Valdarno (Furiesi-Goretti). Reti: 54’ Bonci, 90’ e 93’ Bucaletti. SINALUNGA – Incredibile rimonta della Sinalunghese che nel recupero ribalta il match contro un ostico Montagnano mantenendo così la testa della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

