Promozione La X Martiri non sfonda e rimane al sesto posto

x martiri 0 atletico castenaso 0 X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Berveglieri, De Angelis, De Cristoforo, Aguiari, Munari (63’ Manfredini), Panzetta, Zardi (73’ Bonetti), Felice, Bini. All. Bolognesi ATLETICO CASTENASO: Lesi, Romagnoli, Cocchi, Anania, Garuti, Garelli (63’ D’Errico), Rubino (73’ Morelli), Viniolli, Matta (65’ Malaguti), Bolelli (85’ Nanetti), Sinigaglia. All. Morara Arbitro: Martini di Ravenna Note: espulsi D’Errico e Felice, ammoniti Aleotti, Romagnoli, Cocchi, Garelli, Rubino. La X Martiri sbatte contro il muro dell’Atletico Castenaso. Un punto che ‘muove’ la classifica. Al comunale di Porotto, la formazione di mister Bolognesi, dopo la sconfitta nell’ultima giornata, è scesa in campo per conquistare punti e consolidare la propria posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. La X Martiri non sfonda e rimane al sesto posto

