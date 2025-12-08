Promozione Crollo inaspettato del Masi Torello al ’Villani’ Il Granamica travolge i torelli e torna a meno due
Masi-Voghiera 0 Granamica 4 MASI-VOGHIERA: Straforini, Benini, Sarto (35’ st Ghali), Giberti, Baldon (14’ st Jawneh), Barbieri (14’ st Nanfack), Mehdi, Mazzoni, Maistrello, Maione (31’ st Nardini), Gharbi (24’ st Baglietti). All.: Ferrari. GRANAMICA: Roda, Curiale, Vandelli (14’ st Martinelli), Grosso, Tiengo (22’ st Ciampa), Zaccarelli, Avella Fr., De Luca (22’ st Orsini), Martuzzi (24’ st Cavina), Baldazzi, Pirazzini (24’ st Akkari). All.: Cozzolino. Arbitro: Cavallari di Finale Emilia. Reti: 20’ pt Baldazzi (G), 42’ pt Martuzzi (G), 1’ st Baldazzi (G), 13’ st rig. Baldazzi (G). Note: ammoniti: Benini (M), Barbieri (M), Nanfack (M), Curiale (G). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
