Promozione Centese show 5 reti alla Dozzese Gara in archivio già all’intervallo

Centese 5 Dozzese 0 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, D’Aniello (40’ st Seletti), Marchesini (25’ st Rossi), Sassu (31’ st Cantelli), Fabbri, Titone (27’ st Vogli), Bonvicini, Bonacorsi (33’ st Marini). A disposizione: Caso, El Marsoui, Pagano, Campanini. All.: Di Ruocco. DOZZESE: Pandolfi, Borsetti (25’ st Suzzi), Dall’Olio, Orazietti, Kibongui, Marchi, Parigi (21’ st Dall’Aglio), Berardicurti, Negroni (1’ st Guerra), Volta (1’ st Donattini), Carbone (1’ st Rocchi J.). A disposizione: Maini, Martelli, Tonnini, Mezzetti. All.: Pari. Arbitro: Zoffoli di Cesena. Reti: 3’ pt Bonacorsi (C), 37’ pt Bonacorsi (C), 38’ pt Bonacorsi (C), 44’ pt Fabbri (C), 44’ st Fabbri (C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Centese show, 5 reti alla Dozzese. Gara in archivio già all’intervallo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calcio Campionato di Promozione DOMENICA CENTESE–DOZZESE: La Centese arriva alla sfida di domenica 7 dicembre (calcio d’inizio alle 14:30 al G&G Stadium) con entusiasmo e fiducia, forte del terzo posto in classifica e di un gruppo che, nonostante l - facebook.com Vai su Facebook

Echo Show 5 è molto di più di un "Alexa", ora in promozione a 69€ - Echo Show 5 è il dispositivo per una casa smart e un Alexa senza limiti, acquista l'ultimo modello e mettilo ovunque in casa. punto-informatico.it scrive