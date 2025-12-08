Si è disputata ieri, 7 dicembre, la gara valida per il Campionato Regionale di Promozione Femminile tra Project Woman Napoli e Indipendente Napoli, conclusa con il risultato di 1-8. Un match difficile sin dai primi minuti, ma affrontato con grande impegno e determinazione dalle nostre ragazze, che hanno dato il massimo in ogni fase di gioco, trovando anche il gol che ha premiato la loro perseveranza e il loro spirito di squadra. Nonostante il risultato severo, la squadra continua a mostrare segnali di crescita e carattere, elementi fondamentali in un campionato impegnativo come quello di Promozione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Project Woman Napoli vs Indipendente Napoli: un’altra giornata difficile che non spegne il percorso di crescita