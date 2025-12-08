Programmi TV lunedì 8 dicembre 2025 | fiction reality e film
“Sandokan” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Belli ciao” su Sky Cinema 1. Cosa vedere stasera in tv, la guida dell’8 dicembre 2025. La serata televisiva dell’ 8 dicembre 2025, festa dell’Immacolata, offre su Rai 1 Sandokan, la nuova versione del celebre eroe di Salgari, proposta come evento di stagione e destinata a catturare l’attenzione di un pubblico trasversale grazie a scenografie spettacolari e un cast internazionale. Rai 2 sceglie invece il cinema d’autore con 1917, il capolavoro di Sam Mendes che racconta la Grande Guerra attraverso un piano sequenza immersivo, mentre Rai 3 conferma la sua vocazione all’informazione con Lo stato delle cose, programma di approfondimento che affronta i temi più urgenti dell’attualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
