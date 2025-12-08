Programmi per ottimizzare il PC leggeri automatici e gratuiti

Anche un computer ben tenuto può iniziare a rallentare improvvisamente (come visto anche nella guida alle cause di un PC lento ), in particolare dopo aver installato vari programmi inizia a soffrire per la presenza di file vecchi, di troppi processi di background, dell'intasamento sul registro di sistema causato dall'installazione e la disinstallazione di tanti programmi, di effetti postumi di virus e spyware anche se rimossi e curati, delle modifiche alle configurazioni di sistema soprattutto se non volute. Il computer che diventa lento non è una fatalità, ma la conseguenza di una gestione disordinata delle risorse digitali. 🔗 Leggi su Navigaweb.net