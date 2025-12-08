Prodezza di testa e palla all' angolino | il quasi-gol dell' arbitro è virale

Episodio ben oltre il curioso nella Ligue 2 algerina: calcio d'angolo battuto forte che colpisce direttamente in testa l'arbitro, il quale involontariamente finisce per indirizzare la palla verso l'angolino. Ma con un grande riflesso il portiere del JS Texraine "salva" sulla linea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

