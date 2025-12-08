Prodezza di testa e palla all' angolino | il quasi-gol dell' arbitro è virale
Episodio ben oltre il curioso nella Ligue 2 algerina: calcio d'angolo battuto forte che colpisce direttamente in testa l'arbitro, il quale involontariamente finisce per indirizzare la palla verso l'angolino. Ma con un grande riflesso il portiere del JS Texraine "salva" sulla linea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Ma che parata ha fatto Maignan? Da calcio di punizione Gila impatta bene di testa, ma la prodezza del francese salva la squadra di Allegri: il numero 16 sta disputando una stagione strepitosa - facebook.com Vai su Facebook