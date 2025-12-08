Probabili formazioni Inter Liverpool nessun stravolgimento per Chivu | c’è un rebus da risolvere in attacco
Inter News 24 . Ecco quale. Archiviata l’euforia per la travolgente vittoria in campionato contro il Como, per l’Inter è già tempo di voltare pagina e concentrarsi sulla notte più importante. La Champions League bussa alle porte di Appiano Gentile: domani sera, nella cornice di un San Siro tutto esaurito, arriveranno i giganti del Liverpool per una classica del calcio europeo. Il programma della vigilia è serrato: i nerazzurri scenderanno in campo questa mattina alle 11.15 per la rifinitura tattica, con il consueto quarto d’ora aperto ai media, mentre nel primo pomeriggio, alle 14. 🔗 Leggi su Internews24.com
