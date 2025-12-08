Privacy candidati nei concorsi scuola | quali dati si possono pubblicare

In merito alle procedure concorsuali e selettive, il sito del Garante della protezione dei dati personali chiarisce in modo puntuale - in una raccolta di FAQ - come avviene il trattamento (e la tutela) delle informazioni personali cedute a terzi. L'obiettivo è quello di fornire alle amministrazione strumenti necessari e concreti per gestire in modo corretto i dati personali di tutti i candidati durante le fasi di reclutamento, senza violare i principi e le norme sulla legittima trasparenza e protezione della privacy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it