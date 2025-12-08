Primario arrestato per tangenti shock a Cassino | Roberto Palumbo è originario della città
C’è incredulità nella città martire dopo la notizia dell’arresto del dottor Roberto Palumbo, 57 anni, stimato primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Palumbo è infatti originario di Cassino, dove vive ancora la sua famiglia ed è conosciuto per il lungo percorso professionale e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Primario arrestato a Roma per le mazzette, il gip: "Fatti gravi, ha fatto ammissioni". "Palumbo aveva il controllo sulla destinazione dei pazienti". Disposti i domiciliari per il nefrologo.
Ai domiciliari il primario di nefrologia del Sant'Eugenio di Roma, arrestato per aver intascato una presunta mazzetta di 3 mila euro. Per il GIP, dirottava i pazienti nei centri privati in cambio di denaro.
Roma, primario del Sant'Eugenio arrestato in flagranza di reato: stava incassando una tangente per strada - Arrestato il primario Roberto Palumbo del Sant'Eugenio di Roma: 3mila euro consegnati in auto da Maurizio Terra, al centro di un'indagine su presunte tangenti sanitarie.