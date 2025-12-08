Primario arrestato per tangenti shock a Cassino | Roberto Palumbo è originario della città

Frosinonetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è incredulità nella città martire dopo la notizia dell’arresto del dottor Roberto Palumbo, 57 anni, stimato primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Palumbo è infatti originario di Cassino, dove vive ancora la sua famiglia ed è conosciuto per il lungo percorso professionale e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

primario arrestato tangenti shockRoma, primario del Sant’Eugenio arrestato in flagranza di reato: stava incassando una tangente per strada - Arrestato il primario Roberto Palumbo del Sant’Eugenio di Roma: 3mila euro consegnati in auto da Maurizio Terra, al centro di un’indagine su presunte tangenti sanitarie. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Primario Arrestato Tangenti Shock