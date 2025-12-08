Primario arrestato il gip | Accuse gravi Personalità incline a commettere reati da anni si trova in posizione di potere

Leggo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Leggo.it

primario arrestato il gip accuse gravi personalit224 incline a commettere reati da anni si trova in posizione di potere

© Leggo.it - Primario arrestato, il gip: «Accuse gravi. Personalità incline a commettere reati, da anni si trova in posizione di potere»

Approfondisci con queste news

primario arrestato gip accusePrimario arrestato, il gip: «Accuse gravi. Personalità incline a commettere reati, da anni si trova in posizione di potere» - Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, responsabile del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, arrestato e portato in carcere nei giorni ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Primario Arrestato Gip Accuse