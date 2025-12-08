Il primo teaser di Supergirl, previsto per il 2026, ha fatto il suo debutto ufficiale, rivelando alcuni dettagli importanti sul nuovo approccio adottato dal DC Universe. Pur essendo un’anteprima breve, conferma che la saga esplorerà in modo diverso alcuni aspetti della figura di Kara Zor-El rispetto ai fumetti. Alla luce dei successi di Superman al botteghino e dell’apprezzamento ricevuto, l’interesse verso il progetto dedicato alla Cattiva Supergirl cresce, indicando una fase di rinnovamento per la casa di produzione. Il debutto ufficiale di Supergirl: la prima immagine e le anticipazioni. In data recente, i canali ufficiali di DC Studios hanno condiviso un breve scorcio di Milly Alcock nel ruolo di Supergirl. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Prima occhiata al film supergirl di milly alcock svela un grande cambiamento nel universo dc