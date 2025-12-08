Prima della Scala Milano inventa una Lady sbagliata e trova Dante dentro Shostakovich

Il finale a sorpresa del regista esalta il Piermarini: Katerina uccide e muore nel fuoco, non nelle acque gelide. Un’idea che rimanda alla «Commedia». Undici minuti di applausi, Chailly acclamato al suo ultimo 7 dicembre.. Proteste in tono minore di sindacati e pro Pal. Fontana: niente governo? Va bene così.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Prima della Scala, Milano inventa una Lady «sbagliata» e trova Dante dentro Shostakovich

Leggi anche questi approfondimenti

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

FOTO | Da Liliana Segre al ministro Giuli, chi c'era alla prima della Scala #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Liliana #Segre applaudita alla Prima della Scala diretta da Chailly Vai su X

Prima alla Scala 2025, tutto quello che c'è da sapere sull'evento mondano più atteso dell'anno - La Prima alla Scala 2025 si terrà, come da tradizione, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e inaugurerà la stagione 2025/2026 con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostak ... Lo riporta vanityfair.it

Da Pierfrancesco Favino a Barbara Berlusconi, da Achille Lauro a Mahmood: tutti gli ospiti famosi alla Prima della Scala di Milano - La Prima della Scala è andata in scena con il record di 2,8 milioni di incasso e un parterre ricchissimo, tra cui Mahmood, Achille Lauro, Pierfrancesco Favino, Giorgio Pasotti e Barbara Berlusconi. Secondo vanityfair.it

Oggi 7 dicembre è il giorno della Prima della Scala di Milano 2025. Tutto sull'opera (audace, censurata, sfortunata) Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Sostakovic ... - A che ora inizia e dove vedere in diretta la Prima della Scala 2025 tv, radio, streaming. Secondo style.corriere.it