Prima della Scala ecco chi c’era | i volti della notte più attesa di Milano

Fuori dal Teatro alla Scala l’aria era quella delle grandi occasioni: luci, attesa, passi veloci sul tappeto, sguardi che cercavano altri sguardi. La Prima non è solo un debutto musicale, è un rito collettivo che ogni anno racconta una certa idea di Paese, di stile, di presenza. Ad aprire la stagione è stata una nuova, attesissima messa in scena di Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovi?, un’opera potente, cupa, attraversata da tensione e dramma, che ha portato sul palcoscenico una notte di passione, violenza e destino. Un titolo forte, tutt’altro che ornamentale, scelto per inaugurare un anno che promette intensità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Prima della Scala, ecco chi c’era: i volti della notte più attesa di Milano

