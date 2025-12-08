Prima della Scala 2025 la politica è scomparsa? No forse è solo al bar Il racconto di ciò che non avete visto in tv

Puff, è scomparsa la politica, dicono. Ma la Prima della Scala brulica di vicepolitica, sottopolitica, minipolitica, ex politica, reggenti, facenti funzioni, luogotenenti, spicciafaccende, caporioni, vecchie glorie, ex dive dimenticate. Ogni tre metri un sottosegretario, un presidente di commissione, un capogruppo di qualcosa: picchettati nel foyer, guasconi in corridoio, famelici alla cassa del bar, brillanti e tintinnanti nel ridotto mentre sorseggiano dal calice. Se non si trova la politica, magari è solo che è al bancone per ordinare. Una cronaca più scrupolosa di questa imporrebbe di indicare nomi e cognomi col rischio però che il cittadino-elettore-lettore fatichi a collegarli a una faccia e a un merito tale da godere dell’opportunità di partecipare all’appuntamento culturale tra i più prestigiosi del mondo e dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

