L’avviso sui display delle poltroncine rosse avverte il pubblico sui contenuti violenti e sulle scene a tinte forti. La storia racconta di una donna, Katerina che desidera affermare la sua libertà e affrancarsi dal marito che le è stato imposto. Appassionata e desiderosa di libertà, si innamora, tradisce e uccide. In piazza, i cori delle proteste dei sindacati e dei gruppi pro Palestina – “No al colonialismo, vergogna!” – fanno da controcanto al rito mondano della Prima. Dentro, nel ventre dorato del Piermarini, la stagione lirica 202526 si apre con “ Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk” di Dmitrij Shostakovich, diretta da Riccardo Chailly, mentre platea e palchi si trasformano in un teatro nel teatro: quello dei look, degli omaggi e dei messaggi silenziosi affidati agli abiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala 2025, i retroscena dal foyer: Mahmood e Achille Lauro emozionati (ed elegantissimi). Enzo Miccio: “Look sottotono. C’è qualche coroncina, qualche zarina russa, ma regna la sobrietà”