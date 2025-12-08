Prima della Scala 2025 i look dei vip | da Mahmood a Favino prevale il nero

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colori scuri eleganti e raffinati, abito lungo e scollature per le donne, l'evento mondano milanese è anche l'occasione per sfoggiare i vestiti migliori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

