Prima della Scala 2025 i look dei vip | da Mahmood a Favino prevale il nero

Colori scuri eleganti e raffinati, abito lungo e scollature per le donne, l'evento mondano milanese è anche l'occasione per sfoggiare i vestiti migliori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prima della Scala 2025, i look dei vip: da Mahmood, a Favino, prevale il nero

Grande successo ieri sera al teatro alla #Scala per l'attesissima prima dell'opera #LadyMacbeth di #Sostakovic

Liliana #Segre applaudita alla Prima della Scala diretta da Chailly

Prima della Scala 2025, i retroscena dal foyer: Mahmood e Achille Lauro emozionati (ed elegantissimi). Enzo Miccio: "Look sottotono. C'è qualche coroncina, qualche zarina ... Eleganza e sobrietà nel ricordo del grande stilista: alla Scala sfila il mondo della moda, dello spettacolo e della politica