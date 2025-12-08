prima della scala 2025 ci sono liliana segre e mahmood ma manca giorgia meloni

È uno degli eventi mondani più attesi dell’anno, e anche se quest’anno ci sono stati assenti, l’attenzione era tutta sul foyer e sui look degli invitati. Non è mancato il pensiero a Giorgio Armani e Ornella Vanoni, due habitué della prima della Scala 2025. L’evento meneghino ha infatti accolto volti e personaggi dello spettacolo, da Achille Lauro e Virna Toppi. Non si sono visti, però, ne il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ne la premier Giorgia Meloni. Prima Scala 2025: chi ha partecipato (e chi mancava). Imprenditori, politici, artisti e volti dello spettacolo si alternano uno dopo l’altro per l’apertura della stagione lirica 202526. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

