Milano – “A me è piaciuta molto e ho raccolto giudizi positivi. È un’opera che alla Scala mancava tantissimo, non automatica, non semplice, ma credo che il coraggio di Chailly sia stato premiato ”. È il primo commento del sindaco e presidente della Fondazione Giuseppe Sala al termine della Prima della Lady Macbeth nel distretto di Mcensk, salutata da undici minuti di applausi e ovazioni per tutti. Lucidi selezione aggiornata FOTO di scena dell'opera "UNA LADY MACBETH DEL DISTRETTO DI MCENSK" Credit BresciaAmisano – Teatro alla Scala - Un esito non scontato per Lady Macbeth nel distretto di Mcensk. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima della Scala, 11 minuti di applausi. Lady Macbeth conquista tutti: “Un riconoscimento al coraggio di Chailly”