Prima alla Scala vip fra sobrietà e audacia Mahmood alla messicana
E quando c’è troppa politica, e quando ce n’è poca. E quando è troppo sobria, e quando è troppo eccessiva. Ecco, per dirla con i sempre rimpianti Sandra e Raimondo, che barba, che noia, che barba. Perché la prima della Scala, un rito laico diventato sacro per la cultura musicale del nostro Paese, è assimilabile ad un derby calcistico, con le curve sempre pronte a fronteggiarsi su tutto, per tutto, finendo con lo scordarsi dell’opera, del canto e dello spartito. Stavolta, per fortuna della cultura, la musica ha messo all’angolo pailletes e cotillon, manifestanti d’ordinanza e presenzialisti d’occasione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
La coppia Favino Ferzetti ha scelto Armani per la Prima alla Scala 2025 https://vogueitalia.visitlink.me/Ri5_bY - facebook.com Vai su Facebook
Attilio #Fontana: "Ce ne faremo una ragione, noi viviamo bene anche da soli" ha dichiarato riferendosi alle poche presenze istituzionali alla Scala per la prima della stagione lirica. @ultimora_pol Vai su X
Pochi politici, tanti artisti: gli ospiti vip alla Prima della Scala - Undici minuti di ovazioni, molte in generale e moltissime per uno Sostakovic non esattamente popolare, record dell’applausometro per Riccardo Chailly e l’Orchestra. Come scrive lastampa.it