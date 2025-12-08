Prima alla Scala | ovazione per Chailly e Lady Macbeth Applausi a Liliana Segre Proteste fuori prima dell’opera

‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’, l’ opera di Dmitrij Šostakovic, è stata calorosamente e lungamente applaudita per oltre 11 minuti. Per Riccardo Chailly il maestro, al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale, è stato un successo personale, “l’abbraccio del pubblico” ha detto il sovrintendente Fortunato Ortombina. Applausi sono andati anche al regista . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prima alla Scala: ovazione per Chailly e Lady Macbeth. Applausi a Liliana Segre. Proteste fuori, prima dell’opera

