Prima Alla Scala | in scena sesso e sangue per Lady Macbeth di Šostakovi?

Per i Milanesi è semplicemente " La Prima alla Scala", ma il Teatro alla Scala è uno dei teatri più famosi al mondo, tempio della lirica, del balletto e della musica. Sul suo palcoscenico furono rappresentate per la prima volta alcune tra le opere più famose, come la Norma di Bellini, l'Otello ed il Nabucco di Verdi, la Maria Stuarda di Donizetti, la Madama Butterfly e la Turandot di Puccini. Ogni anno la tradizione della Prima che apre il nuovo anno di spettacoli si rinnova e coinvolge tutta la città. La Prima: evento unico nel suo genere, musicale culturale e mondano. Quest'anno l'opera che apre la Stagione è Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi?.