Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 08 Dicembre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 0,279 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione media giornaliera di 29,57 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza ribassista. Dopo aver toccato valori superiori a 33 €MWh (circa 0,308 €Smc) a fine novembre e inizio dicembre, il prezzo ha registrato una progressiva diminuzione, scendendo sotto la soglia dei 30 €MWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

