Prezzo Black Friday per Honor Pad 10 | ora lo paghi meno di 250€ grazie al coupon su Amazon

HONOR Pad 10 al minimo storico su Amazon: 249€ con display 2.5K 120Hz, Snapdragon 7 Gen 3 e 8GB RAM. Risparmia oltre 100€ sul tablet perfetto per produttività e intrattenimento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Prezzo Black Friday per Honor Pad 10: ora lo paghi meno di 250€ grazie al coupon su Amazon

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ONDA DI SCONTI NON SI FERMA! BLACK DECEMBER Manterremo il prezzo super scontato su tutte le bici messe in offerta fino alla fine di dicembre! Scorrete le foto per vedere alcune delle bici in SUPER PROMO! Gli sconti sono validi fino ad esauriment - facebook.com Vai su Facebook

HONOR 400 Lite 5G a questo prezzo è un affare: scontato al minimo storico Amazon - Prosegue la promozione Amazon su HONOR 400 Lite: approfitta dello sconto del 34% entro il 15 dicembre e compralo, è una garanzia nella fascia medio- Si legge su hdblog.it