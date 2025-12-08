Previsioni meteo per Avellino – 8 dicembre 2025
Ad Avellino, l’8 dicembre 2025, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, senza alcun rischio di precipitazioni nelle ore successive.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 14°C, mentre la minima sarà di 4°C. Lo zero termico è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
