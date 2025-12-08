Prevenzione furti e truffe | un incontro informativo per la cittadinanza

La Pro Loco Cisa, a fronte dei casi di furto in abitazione e tentativi di truffa che nelle ultime settimane hanno interessato diversi comuni della Valtiberina, organizza un importante appuntamento pubblico dedicato alla prevenzione e alla sicurezza dei cittadini.L’incontro, patrocinato dal Comune. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it