Anche quest’anno non sono mancate le polemiche sul presepe. Lo scontro è avvenuto con quanti, ricoprendo anche ruoli istituzionali, si sono rifiutati di allestirlo per non offendere minoranze religiose (islam in particolare) o perché, essendo laici, hanno ritenuto di delegare la scelta di realizzarlo o meno ad altri soggetti. Le polemiche hanno riguardato, anche quanti hanno allestito presepi stravolgendo il suo significato e il messaggio natalizio. Insomma, ogni anno l’allestimento del presepe, anziché essere un rito di concordia e di riconoscimento di valori comuni che vanno ben oltre il cattolicesimo, diviene un atto divisivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Presepe, simbolo culturale o bersaglio ideologico? La riflessione di Cadelo