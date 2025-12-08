Presepe olografico a Como | la Natività prende vita nella Chiesa del Gesù

Quicomo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte, la storia più antica ha bisogno di una luce nuova.A Como la magia del Natale diventa esperienza immersiva con il Presepe Diorama Olografico, una rappresentazione che unisce sacralità e innovazione: la Natività prende vita attraverso ologrammi in movimento, figure create da pura luce che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

