Presepe a Palazzo | la 39° edizione nelle grotte a Cisterna
Il Natale è arrivato anche a Cisterna che oltre ai tanti eventi in programma per il periodo festivo ospita l’ormai tradizionale Presepe a Palazzo.Si tratta di un presepe davvero suggestivo che vale la pena visitare perché realizzato all’interno delle Grotte di Palazzo Caetani, un complesso di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il ritorno del presepe a Palazzo d’Accursio: ecco perché è così importante - facebook.com Vai su Facebook
Messina, a Palazzo Zanca la presentazione del Concorso dei Presepi dedicato a “Ivan Pagano” - E’ stata presentata oggi a Palazzo Zanca la XXI edizione del Concorso dei Presepi dedicato a “Ivan Pagano”, organizzato dalla VI Municipalità, con il supporto dell’Amministrazione comunale, e patrocin ... Scrive strettoweb.com