Presepe a Palazzo | la 39° edizione nelle grotte a Cisterna

Latinatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale è arrivato anche a Cisterna che oltre ai tanti eventi in programma per il periodo festivo ospita l’ormai tradizionale Presepe a Palazzo.Si tratta di un presepe davvero suggestivo che vale la pena visitare perché realizzato all’interno delle Grotte di Palazzo Caetani, un complesso di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

presepe palazzo 39176 edizioneMessina, a Palazzo Zanca la presentazione del Concorso dei Presepi dedicato a “Ivan Pagano” - E’ stata presentata oggi a Palazzo Zanca la XXI edizione del Concorso dei Presepi dedicato a “Ivan Pagano”, organizzato dalla VI Municipalità, con il supporto dell’Amministrazione comunale, e patrocin ... Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Presepe Palazzo 39176 Edizione