Presenza 2mila volte più probabile rispetto a ignoti Cosa dice la perizia sul Dna di Sempio

Il 18 dicembre si terrà l'udienza conclusiva dell'incidente probatorio nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Garlasco, durante la quale verranno presentati i risultati delle analisi scientifiche, tra cui la perizia sul DNA di Sempio. Un elemento chiave che evidenzia come la presenza del DNA sia risultata 2.000 volte più probabile rispetto a soggetti ignoti.

Il 18 dicembre è uno dei giorni segnati in rosso per l'indagine dell'omicidio di Garlasco, perché ci sarà l'udienza conclusiva dell'incidente probatorio che cristallizzerà gli elementi scientifici raccolti dai periti nominati dal gip di Pavia. L'elemento sul quale ci sarà la discussione più accesa sarà, come già anticipato, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, al centro di varie perizie e consulenze che, però, hanno dato risultati diversi a seconda di chi ha condotto l'esame. I risultati ottenuti dal perito del gip, Denise Albani, sono gli stessi a cui sono giunti i consulenti di Alberto Stasi, condannato, e della procura di Pavia, ma sono diversi rispetto a quelli dei consulenti di Andrea Sempio, indagato, e della parte offesa, la famiglia Poggi.