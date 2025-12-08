Presentazione del libro Questo è papà

Baritoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio e nella fattispecie lunedì 8 Dicembre e in replica Domenica 14 e 21 Dicembre, nel cuore della città, verrà presentato il nuovo libro del Presidente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro 232 Pap224