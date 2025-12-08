Prepartita Torino-Milan Maripan | Partita stimolante Dobbiamo alzare il livello dell’attenzione
Guillermo Maripan, difensore del Torino, ha commentato prima della sfida contro il Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. L’attuale partita si presenta come un’occasione stimolante per i granata, che devono alzare il livello di attenzione per affrontare un avversario di grande calibro.
Guillermo Maripan, difensore granata, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PREPARTITA e LIVE REACTION LECCE - TORO! #LecceTorino #Lecce #Torino Vai su Facebook
Torino Atp Finals. Si fa sul serio oggi. Prima volta nella storia due italiani al via nel più prestigioso torneo indoor al mondo che racchiude i Top 8. Alle 13.30 su SkySport Tennis il prepartita di Musetti-Fritz, stasera Sinner-Auger Aliassime. Jannik & Lorenzo forza Vai su X
Maripan a DAZN: "Contro le grandi squadre facciamo bene, ma dobbiamo migliorare" - Milan il difensore granata Guillermo Maripan è intervenuto ai microfoni di DAZN. milannews.it scrive